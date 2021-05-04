В государственный бюджет Украины были возвращены 1,5 миллиарда долларов, которые “принадлежали” семье и окружению беглого президента Виктора Януковича. Из них 87% были в наличной форме, сообщил в эфире украинского телеканала заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, передает “Радио Свобода”.

“Это не какие-то мифические ценные бумаги, это 1,3 миллиарда долларов наличными и около 200 миллионов долларов ценными бумагами”, – рассказал Енин. По его словам, возвращение “денег Януковича” обеспечило сокращение нынешнего государственного долга Украины на полтора миллиарда долларов.

“Мы впервые в истории двусторонних отношений с США вернули 600 тысяч долларов с американской земли”, – рассказал Енин.

Заместитель главы МИД Украины подчеркнул, что речь идёт о преступной организации времён правления Виктора Януковича и его ближайшего окружения.

“Они собирали деньги со всей Украины, из всех отраслей экономики, отмывали их сначала в Украине, затем через так называемые предприятия-хабы выводили эти деньги в международные “отмывочные” центры”, – сообщил замминистра.

Евгений Енин отметил, что работа по возвращению бывших активов Януковича и его окружения продолжается. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН.

22 февраля 2014 года Янукович был отстранён от власти Верховной радой Украины.

Против Януковича были возбуждены многочисленные уголовные дела. 4 февраля 2015 года Верховная рада Украины приняла закон о лишении Виктора Януковича звания президента Украины.

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