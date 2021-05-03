В понедельник, 03.05.2021, в Минске из-за сильного ветра порывами до 15 м/с потребовалась помощь спасателей по распиловке упавших деревьев. Об этом сообщает Минское городское управление МЧС.

В первой половине дня упали деревья в Заводском, Партизанском и Московском районах столицы, при этом на улице Громова дерево рухнуло на припаркованный автомобиль.

Пострадавших нет.

Синоптики предупреждают, что непогода в Беларуси продлится до 4 мая, порывы ветра в отдельных районах республики могут достигать 20 м/с.

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