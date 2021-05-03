В прошедшие выходные в Сети появились фотографии авиабилетов из Вильнюса в Минск на 2 мая на имя Светланы Тихановской и ее советника по международным вопросам Франака Вячорки. Но в Минск они так и не прилетели.

TUT.BY спросил у команды Тихановской, что это было.

Билеты, как оказалось, настоящие. Это подтвердил Франак Вячорка. Но в Минск ни Тихановская, ни Вячорка не прилетели — в понедельник, 3 мая, у Тихановской начался официальный визит в Словению.

— Билеты наши. Команда Тихановской проводит большой объем работы для достижения поставленных целей, и не вся деятельность может быть публичной, — заявил советник Тихановской.

Зачем покупали билеты, собирались ли на самом деле лететь в Минск Тихановская и Вячорка, в команде рассказывать отказываются. Кто выложил фотографии билетов в сеть, в команде не знают.

— Мы этого не делали, — сказали в пресс-службе Тихановской.

Ранее команда Тихановской, в том числе Вячорка, в интервью TUT.BY, заявляли, что, по их расчетам, в мае должны начаться переговоры с белорусской властью.

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