Космический зонд Parker осуществил очередное сближение с Солнцем, побив собственные рекорды скорости движения рукотворного космического аппарата и близости к Солнцу. Об этом сообщается на сайте миссии NASA.

Зонд Parker был запущен в космос в августе 2018 года. Разработка зонда, названного в честь американского астронома Юджина Паркера, который предсказал существование солнечного ветра, велась с 2008 года. В ходе миссии, которая рассчитана почти на семь лет, зонду предстоит приблизиться к Солнцу 24 раза. Для защиты от высоких температур и излучаемых Солнцем заряженных частиц аппарат получил теплозащитный щит из углеродной “пены”, который представляет собой своего рода зонт. Помимо этого, многие элементы зонда и его приборов были изготовлены с использованием высокотемпературных материалов.

Основные задачи зонда состоят в измерении характеристик солнечной атмосферы и солнечного ветра, а также в исследовании электромагнитных полей вблизи звезды. Кроме приборов на борту “Паркера” находится чип, на котором записаны имена 1,2 млн человек, подавших ранее заявки на включение в этот список. Также на чипе записаны фотографии Юджина Паркера и его статья о солнечном ветре, опубликованная в 1958 году.

25 апреля года зонд начал восьмое по счету сближение с Солнцем, а 29 апреля пролетел на минимальном расстоянии в 10,4 млн километров от фотосферы звезды (примерно в 27 раз больше расстояния от Земли до Луны), двигаясь при этом относительно Солнца со скоростью 147 километров в секунду (532 тыс. километров в час). Поверхность теплового щита зонда в этот раз нагрелась до 650 градусов Цельсия.

Поделиться ссылкой: