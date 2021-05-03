В Беларуси с 4 мая на 1 копейку вырастут цены на автомобильное топливо, сообщила пресс-служба концерна «Белнефтехим».

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,83 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,93 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,15 руб., ДТ – 1,93 руб.

Решение о повышении цен принято “в связи увеличением средней мировой котировки нефти в апреле 2021 года по отношению к январю текущего года на 18%”, пояснили в концерне.

Это тринадцатое с начала 2021 года повышение стоимости автомобильного топлива.

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