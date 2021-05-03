Президенты Украины, Польши, Эстонии, Литвы и Латвии встретились сегодня, 3 мая, в Варшаве, чтобы совместно отметить 230-ю годовщину принятия конституции Речи Посполитой.

После встречи они сделали совместное заявление, передает “РБК-Украина”.

Главы государств выразили необходимость поддержки свободы, суверенитета, территориальной целостности, демократии, верховенства права, равенства и солидарности в странах.

“Вспоминая опыт прошлого, гордясь достижениями нашего нынешнего сотрудничества в регионе, осознавая вызовы, с надеждой смотрим в будущее. Выражаем убеждение, что успех нашего общего наследия и общего дома, корнями которых являются европейская цивилизация, требует, чтобы Европа, как и дом, строилась на фундаментальных ценностях и принципах”, – говорится в заявлении.

Лидеры выразили понимание и поддержку к стремлениям всех наций региона, с которыми народы объединяет “общая историческая судьба”.

“Считаем, что для всех нас солидарность народов, особенно в условиях современных угроз для нашей общей безопасности, является одним из краеугольных камней мира, стабильности, развития, благополучия и устойчивости. Руководствуясь этим убеждением, мы привержены продолжению диалога и сотрудничества государств, которые мы представляем”, – заявили стороны.

Документ подписали президент Польши Анджей Дуда, президент Украины Владимир Зеленский, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Латвии Эгилс Левитс, президент Литвы Гитанас Науседа.

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