На церемонию доставили образец лунного грунта, который 49 лет назад привезли со спутника Земли американские астронавты.

В США присягу принял новый руководитель Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон. Его в понедельник, 3 мая, привела к присяге вице-президент США Камала Харрис, сообщила официальный представитель замглавы администрации Сабрина Сингх в Twitter.

В церемонии приняли участие супруга Нельсона, его сын, кандидат на должность заместителя главы NASA бывший астронавт Пэм Мелрой и двое бывших руководителей агентства — Чарльз Болден (2009-2017) и Джеймс Брайденстайн (2018-2021). Последний присутствовал виртуально.

На мероприятие доставили образец лунного грунта массой 129 граммов. Он был доставлен на Землю в 1972 году участниками 16-й экспедиции американской программы Apollo.

78-летний Нельсон был единогласно утвержден в должности Сенатом Конгресса США 29 апреля.

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