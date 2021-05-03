Выступая перед встречей министров иностранных дел G7 в Лондоне, первой такой личной встречей за два года, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Великобритания “добивается того, чтобы G7 объединилась для разработки механизма быстрого опровержения” для противодействия российской дезинформации, сообщает Reuters.

Великобритания определила Россию как самую большую угрозу своей безопасности, хотя она рассматривает Китай как свой самый большой долгосрочный вызов в военном, экономическом и технологическом плане.

“Таким образом, когда мы видим, что там распространяется ложь и пропаганда или фальшивые новости, мы можем действовать не только индивидуально, но и вместе, чтобы предоставить опровержение и донести правду до людей этой страны, не только в России, Китае но и во всем мире”, – сказал Рааб.

По его словам, Россия и Китай пытаются посеять недоверие на Западе, либо путем распространения дезинформации о выборах, или о вакцинах против COVID-19.

Отвечая на вопрос об обеспокоенности, Рааб сказал: “Самое важное для нас то, что мы расширяем международный круг стран-единомышленников, которые выступают за открытое общество, права человека и демократию, и которые стоят за открытую торговлю”. По его словам, многие из союзников хотели бы, например, “узнать, как началась эта пандемия”.

Напомним, членами “Большой семерки” являются Великобритания, США, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония, а их совокупный валовой внутренний продукт составляет около 40 триллионов долларов – чуть меньше половины мировой экономики.

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