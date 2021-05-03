Еврокомиссия считает, что туризм постепенно необходимо восстанавливать, а для того, чтобы путешествия были безопасными, можно начать впускать в ЕС тех, кто привился от коронавируса. Впрочем, пропуском станет вакцинация лишь некоторыми препаратами.

Для этой цели подойдут препараты, сертифицированные Европейским агентством лекарственных средств, а также одобренные ВОЗ для применения в экстренных ситуациях, передает «Мир 24».

Инициатива носит рекомендательный характер. Чтобы рекомендации вступили в силу, их должны поддержать все страны сообщества в Совете ЕС. Первое обсуждение, где будет рассматриваться предложение, назначено на 5 мая.

В настоящий момент совершать туристические поездки в ЕС могут лишь жители стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой. Это Таиланд, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Руанда, Южная Корея и Китай.

Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило применение в ЕС четыре вакцины против коронавируса. Они принадлежат компаниям AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson. ВОЗ разрешила эти же препараты. «Спутник V» пока не получил сертификацию в Евросоюзе.

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