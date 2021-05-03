4 мая циклон “Даниэль”, смещающийся через нашу страну с территории Польши, помимо ветра с порывами до 20 м/с принесёт нам дожди. За минувшие сутки уже местами по стране выпало 30% осадков, а из-за сильного порывистого ветра борт из Грузии не смог приземлиться в Минском аэропорту.

По прогнозам синоптиков, первая декада мая в Беларуси ожидается на один градус ниже климатической нормы.

Во вторник, 4 мая, синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. На большей части территории ночью ожидаются осадки (дождь, мокрый снег), днем местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западный сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..+5, максимальная днем +9..+15, передают в Белгидромете.

В среду, 5 мая, на большей части территории Беларуси прогнозируются кратковременные дожди. Днем местами возможны грозы. Ветер юго-западный, южный порывистый, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3..+9, максимальная днем от +11 по северо-западу до +20 по юго-востоку.

В четверг, 6 мая, синоптики обещают на большей части территории Республики кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер прогнозируют юго-западный, западный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4..+11, максимальная днем +8..+15.

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