Магазин под названием Renew Labs store находится прямо посреди океана, хотя там его быть, конечно, не должно. Средства, полученные от продажи представленных там пар обуви, пойдут на уменьшение площади мусорного острова и, как следствие, закрытие магазина.

Бренд Converse, занимающийся производством кедов, «построил» свой новый магазин на мусорной свалке в Тихом океане. Ее размеры превышают площадь Франции, а состоит гигантское мусорное пятно из 80 тысяч тонн пластика.

В магазине Renew Labs store представлены кеды, соответствующие идеям устойчивого развития. Их можно купить по системе Choose Your Own Donation — за пожертвование. Деньги от пожертвований будут переданы некоммерческой организации, занимающейся очисткой океана — Take 3.

Фундамент магазина должен рухнуть, когда из океана будет удалено достаточное количество пластика. Создатели закладывают на достижение цели восемь недель.

Собранный в ходе акции пластик из океана будет переработан. Компания надеется включить материал в будущую коллекцию кроссовок.

