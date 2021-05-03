Instagram удалил аккаунт Народного антикризисного управления, которое возглавляет Павел Латушко. Оппозиционеры не исключают, что “сработала одна из атак провластных ботов”.

Как сообщает Еврорадио, в НАУ заявляют, что пытаются восстановить аккаунт и просят о помощи — все желающие могут написать письмо в службу поддержки Instagram. Предлагается текст и порядок действий.

Народное антикризисное управление действует за рубежом с осени 2020 года. Заявляется, что его цели — “обеспечить мирное завершение выполнения функций нелегитимными органами власти“, а также “стабилизация системы управления страной после перехода власти к народу”.

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