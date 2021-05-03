Исключенный в конце марта из Минской областной коллегии адвокатов Сергей Зикрацкий уехал в Вильнюс. Об этом сам адвокат сообщил на своей странице в Facebook.

Юрист написал, что с 1 мая его временным домом станет Вильнюс.

— В апреле 2013 года меня приняли в коллегию адвокатов, в марте 2021 года меня из нее исключили.

За эти 8 лет я создал небольшой бизнес, который заплатил в бюджет Беларуси несколько десятков тысяч евро только прямых налогов. Можно было бы прибавить к этой цифре еще выплаты в ФСЗН и подоходный налог на зарплату моих сотрудников.

За эти 8 лет через меня прошло 8 помощников, которых я брал со студенческой скамьи или сразу после окончания ВУЗа. И я горжусь, что дал этим людям понимание юридической профессии и умение не только читать законы, но и применять их на практике.

Меня лишили моей любимой профессии, лишили моего бизнеса. Должен ли я негодовать и злиться на эту страну. Негодовать – да, злиться на страну – нет.

Я люблю Беларусь, и понимаю, что то зло, которое происходит сегодня в моей стране, делают конкретные люди. И эти люди не имеют ничего общего с Беларусью.

Поэтому я не могу злиться на Беларусь, а намерен продолжать делать все возможное, чтобы изменить ситуацию в Беларуси. К сожалению, в текущих реалиях я не могу это делать в Минске, — объяснил причины отъезда Зикрацкий.

Юрист также высказывает надежду, что в скором времени сможет вернуться «в свободную Беларусь».

Сергей Зикрацкий — белорусский адвокат, специализирующийся на авторском, корпоративном праве, интеллектуальной собственности. Участвовал на стороне защиты в политически мотивированных делах, защищал многих белорусских журналистов, которые проходили по административным и уголовным делам.

24 марта Зикрацкого вызвали на переаттестацию, где Квалификационная комиссия признала, что адвокат обладает «недостаточной квалификацией, чтобы в дальнейшем работать адвокатом». Министерство юстиции посчитало, что комментарии Сергея Зикрацкого свидетельствуют о ненадлежащем исполнении адвокатом своих профессиональных обязанностей. 31 марта стало известно, что Минская областная коллегия адвокатов решила форсировать исключение адвоката из своих рядов. После этого он был вынужден закрыть свое адвокатское бюро и уволить трех помощниц, которые работали вместе с ним. Чтобы расплатиться с помощницами, Зикрацкий выставил на аукцион подаренную ему картину «Страж порядка».

Поделиться ссылкой: