Четыре астронавта вернулись на Землю с Международной космической станции, куда они были доставлены на корабле “Драгон Резилиенс” американской компании SpaceX. Капсула с экипажем опустилась на парашютах в Мексиканский залив ночью – это первое ночное возвращение американцев из космоса за последние 53 года.

Капсула “Драгон Резилиенс” приводнилась в Мексиканском заливе неподалеку от побережья Флориды в 02:56 по местному времени (06:56 по Гринвичу, 09:56 по московскому времени). Ее полет с МКС за Землю продолжался шесть с половиной часов.

Вернувшиеся астронавты – три американца и один японец – провели на орбите полгода. В составе экипажа представители НАСА Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер, а также японский астронавт Соити Ногути.

Полет “Crew Dragon-1” был второй пилотируемой миссией корабля, разработанного компанией SpaceX Илона Маска, и первой регулярной миссией на орбиту.

В районе посадки находилось спасательное судно GO Navigator, которое подняло спускаемый аппарат на борт, после чего экипаж покинул капсулу.

Возвращение на Землю задержалось из-за плохой погоды в районе приводнения.

Виктор Гловер – первый в истории МКС темнокожий астронавт, прибывший на станцию надолго

НАСА сообщает, что астронавты чувствуют себя хорошо. Во время трансляции члены экипажа поблагодарили всех участников операции. “Мы хотим сказать спасибо за этот удивительный корабль “Резилиенс” (Resilience). Мы говорили об этом до полета, и я скажу об этом снова. Удивительно, чего можно достичь, когда люди объединяются. И я просто хочу сказать, что вы все меняете этот мир! Поздравляю!” – сказал Майкл Хопкинс.

После возвращения на Землю астронавты пройдут медицинское обследование, а затем из Пенсаколы (штат Флорида) отправятся в Хьюстон (Техас).

Менеджер транспортной интеграции МКС в НАСА Билл Спетч и астронавт НАСА Джозеф Акаба наблюдают за дельфином в ожидании приводнения капсулы “Драгон Резилиенс”. Фото НАСА

Сейчас на МКС остаются семеро членов экипажа, в том числе трое россиян, трое американцев из один астронавт из Японии.

Последний раз астронавты возвращались на Землю ночью в декабре 1968 года, после полета миссии “Аполлон-8”, участники которой впервые вышли на окололунную орбиту.

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