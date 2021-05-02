Близкие и далекие, знакомые и незнакомые белорусы пришли на помощь друг другу. И мы по-настоящему ощутили, что наш народ – одна большая семья. И я уверена, что эту солидарность мы пронесем через все испытания и сохраним ее после нашей общей победы.

Политик напоминает, что Пасха – еще один повод написать политзаключенным, пожертвовать на ту инициативу, которая кажется полезной.

– Никому не удастся загнать нас в катакомбы, если только мы сами на это не согласимся. Уже сейчас своей настойчивостью, надеждой и терпением белорусы меняют свою страну и вызывают уважение во всем мире.