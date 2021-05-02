2 мая православные празднуют Воскресение Христово. Накануне в Минск спецрейсом из Иерусалима доставили Благодатный огонь, который сошел в Великую субботу в Храме Гроба Господня. В специальной лампаде огонь привезли в Кафедральный собор в Минске, перед крестным ходом, который возглавил Патриарший экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский Вениамин, от него зажгли свечи.

Пасха, или Воскресение Христово — это главный христианский праздник, знаменующий победу жизни над смертью, победу над грехами человечества и дающий надежду на вечную жизнь. В этот день вспоминают воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества.

В этот праздник люди приветствуют друг друга словами «Христос Воскресе! — Воистину Воскресе!».

Во всех православных храмах в пасхальную ночь проходят праздничные богослужения. После крестного хода совершается утренняя служба, по окончании которой священники освящают принесенные прихожанами яйца, куличи, пасхи — некоторые прихожане освящают их в Страстную субботу.

Напомним, в этом году из-за пандемии Минздрав попросил на Пасху и майские праздники не забывать про масочный режим.

