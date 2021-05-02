Душевные мгновения. Встреча Тихановской с белорусами Италии

В Австрии, кроме прочего, Светлана Тихановская и министр иностранных дел этой страны Александр Шалленберг обсудили принятие Всеобъемлющего плана помощи Беларуси от ЕС и четвертого пакета санкций ЕС, обсуждение которого запланировано на 10 мая.

Италия, как подытоживает пресс-служба белорусского политика, усилит поддержку медиа и гражданского общества Беларуси, поддержит «умные санкции» против режима.

В Риме Светлана Тихановская встретилась с белорусами Италии. Предлагаем избранное (фото Andrea Miconi).