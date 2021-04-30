30 апреля в суде Московского района Бреста огласили приговор по делу о массовых беспорядках в ночь с 9 на 10 августа в Пинске.

Суд посчитал вину всех 14 фигурантов «пинской бойни» доказанной и назначил:

36-летний Богнавец Роман — 6 лет колонии усиленного режима;

20-летний Богнат Даниэль — 6 лет колонии усиленного режима;

31-летний Гунько Григорий — 6 лет колонии усиленного режима;

28-летний Ляженко Сергей — 6 лет колонии усиленного режима;

43-летний Михайлов Станислав — 6 лет колонии усиленного режима;

44-летняя Мовшук Елена — 6 лет колонии общего режима;

42-летний Мовшук Сергей — 6,5 года колонии усиленного режима (он был под домашним арестом, взят под стражу в зале суда);

20-летний Мостицкий Давид — 5,5 года колонии усиленного режима;

35-летний Рогащук Вячеслав — 6 лет колонии усиленного режима;

19-летний Рубец Олег — 5,5 года колонии усиленного режима;

37-летний Соловей Игорь — 6 лет колонии усиленного режима;

35-летний Терешко Александр — 6,5 года колонии усиленного режима;

32-летний Халимончик Артем — 6 лет колонии усиленного режима;

20-летний Шелемет Вячеслав — 5,5 года колонии усиленного режима.

Обвиняемых также обязали возместить материальный ущерб на сумму около 24 тысяч и выплатить потерпевшим около 150 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Напомним, по данным следствия, 9 августа прошлого года все обвиняемые участвовали в несанкционированном массовом мероприятии возле здания Пинского горисполкома, грубо нарушили общественный порядок, учинили погромы, нанесли сотрудникам милиции удары руками, ногами и различными предметами — досками, палками, уличными урнами, фрагментами тротуарной плитки и бетонных парапетных плит, бутылками, камнями, металлическими изделиями и арматурой. После этого якобы умышленно уничтожили и повредили транспортные средства и другое имущество, принадлежавшие милиции, физическим и юридическим лицам.

Понятно, в решении суда ни слова о том, почему люди вышли на улицу вечером 9 августа 2020 года. Если бы выборы закончились без грубейших нарушений законодательства, если бы местная власть поступила справедливо – не было бы никаких эксцессов. А сегодня вряд ли найдется человек, который согласится с решением суда.

Поделиться ссылкой: