Мем “Девочка-катастрофа” (фото, на котором четырёхлетняя Зои Рот с улыбкой позирует на фоне горящего дома) был продан NFT за 180 единиц криптовалюты “Эфир”, сообщает Еврорадио.

Стоимость любой криптовалюты колеблется. По состоянию на 30 апреля 180 эфиров оцениваются в 495 тысяч долларов.

Семья Зои сохранила авторские права и будет получать 10% от будущих продаж NFT-токена с мемом. Деньги планируют потратить на выплаты студенческих ссуд и пожертвования на благотворительность.

Что такое NFT-токен?

Это уникальный цифровой экземпляр, который не может быть обменен или замещён другим. Все NFT, включая мем “Девочка-катастрофа”, имеют печать с уникальным цифровым кодом, который отмечает их подлинность. NFT-токены (их ещё называют невзаимозаменяемыми токенами) хранятся в блокчейне — системе распределённого реестра, которая лежит в основе биткойна и других криптовалют.

NFT не препятствует копированию цифрового артефакта, он только закрепляет право владения оригинальным экземпляром.

Рынок прав собственности на NFT-токены стремительно растёт. Недавно газета The New York Times продала NFT-токен статьи за $560 тысяч. А журнал Time выставил на продажу три своих обложки в этом формате и заработал $435 тысяч.

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