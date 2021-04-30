На днях в Минске прошли суды над людьми, задержанными накануне в городе. Некоторые получили по 15 суток ареста из-за того, что хотели поставить в костелах свечи в память о жертвах аварии на Чернобыльской АЭС в 35-ю годовщину катастрофы. Один из них из-за ареста не сможет выступить на предзащите своей кандидатской работы.

Напомним: на вечер 26 апреля телеграм-каналы призывали приходить к храмам и оставлять цветы, свечи и лампадки в память о жертвах Чернобыля. Никаких масштабных акций в городе не анонсировалось и не было. Тем не менее в Минск было стянуто большое количество силовиков и спецтехники. На улицах было много патрулей, которые останавливали прохожих и проверяли их вещи и телефоны. Были точечные задержания.

В такую ситуацию попал и 35-летний научный сотрудник Академии наук Юрий Ланкевич. Как мужчина рассказал в суде, в 20.30 он стоял и курил на остановке на площади Свободы, когда к нему подошли милиционеры. Они попросили показать документы, а затем и содержимое рюкзака. Внутри они обнаружили лампадку. После этого мужчину задержали.

Судья Юлия Инчина подробно расспрашивала Ланкевича, зачем у него была лампадка. Он пояснил, что хотел пойти в Красный костел. «Вы по какому-то поводу хотели идти в костел?» – спросила судья. «Ну, я католик, хотел поставить лампадку в память о жертвах аварии на ЧАЭС», – ответил он.

В протоколе же значилось, что мужчина якобы осуществлял несанкционированное пикетирование «путем выкрикивания провокационных лозунгов у проезжей части». В протоколе, отмечают правозащитники, были ошибки. Свидетелем против Ланкевича выступал милиционер.

«Вы понимаете, что своими показаниями вы ставите под угрозу мою работу в Академии наук, предзащиту и защиту кандидатской? Дело теперь не в 15 сутках, вы это понимаете?» – спрашивал у милиционера Ланкевич.

Несмотря на показания мужчины, судья Юлия Инчина отправила его под арест.

Таков же был итог суда для Анастасии Войтович. Девушка по протоколу тоже якобы выкрикивала лозунги. Сама она рассказала, что пришла к костелу на площади Свободы поставить свечку, но костел был закрыт. Она несколько минут постояла рядом и хотела уходить, но к ней подошли сотрудники ОМОН, проверили документы и задержали. Судья Юлия Шут посчитала желание поставить свечку участием в несанкционированной акции. Девушка отправлена под арест на 15 суток.

Где еще, в какой стране можно встретиться с подобным правосудием?

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