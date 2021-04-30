Лукашенко сменил главных милиционеров в трех областях

Александр Лукашенко назначил глав милиции в Минской, Брестской и Гродненской областях, сообщает его пресс-служба. Назначая новых начальников УВД, Лукашенко заявил: «Если можно мягко принимать решения — это будет хорошо. Но выполняться они должны жестко. Вы люди в погонах, и обстановка нам диктует, что церемониться мы особо не должны, защищая интересы наших людей».

Брестское областное УВД возглавил 44-летний Олег Шуляковский. До этого он занимал должность первого заместителя начальника УВД Гомельщины — начальника криминальной милиции, пишет TUT.BY.

В УВД Минской области начальником стал Александр Астрейко. Прежде он занимал пост начальника УВД Брестского облисполкома. Вместе с мэром Бреста Александром Рогачуком после жесткого подавления акций протеста в августе 2020-го года он выходил на площадь к людям.

УВД Гродненской области возглавил Дмитрий Резенков. До этого он был первым заместителем начальника управления внутренних дел Витебского облисполкома — начальником криминальной милиции. Напомним, бывший начальник Гродненского областного УВД генерал-майор Вадим Синявский в марте назначен министром по чрезвычайным ситуациям.

Шуляковский и Астрейко после выборов были внесены в санкционные списки ЕС.

Кого еще назначили

Также сегодня назначены первый зампредседателя Национальной государственной телерадиокомпании — Сергей Гусаченко и зампредседателя Национальной государственной телерадиокомпании — Дмитрий Примшиц.

Также Лукашенко дал согласие на назначение:

Юрия Валеватого — первым зампредседателя Гродненского облисполкома;

Дениса Курленко — зампредседателя Минского облисполкома;

Дмитрия Захарчука — председателем Вороновского райисполкома;

Игоря Бобыря — главой администрации Ленинского района Гродно;

Александра Бурака — зампредседателя Государственного комитета по стандартизации;

Виктора Савчука — генеральным консулом Республики Беларусь в Белостоке (Польша);

Алексея Игликова — председателем Комитета государственного контроля Гомельской области;

Ивана Курмана — управляющим делами Гродненского облисполкома.

Поделиться ссылкой: