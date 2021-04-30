Всё началось на фоне политического кризиса после президентских выборов в августе-сентябре прошлого года, когда пошел похожий на эвакуацию массовый исход валютных сбережений населения из банковской системы. Так, в августе вынос всех видов депозитов в валюте составил 624 млн в долларовом эквиваленте, в сентябре – 470 млн долларов. К концу года срочные валютные вклады физических лиц сократились на четверть. Это объяснялось опасением вкладчиков за сохранность своих сбережений в банках. Тем более что в это время рубль рекордно упал к доллару. От общественности не укрылся и тот факт, что Нацбанк только в августе потратил на поддержку падающего рубля свыше 1 млрд долларов. Считай, почти всё, что заняли в виде евробондов в июне (1,25 млрд долларов).

К концу 2020 года ситуация с валютными депозитами вроде успокоилась. Однако с начала текущего года отрицательная динамика убытия валютных депозитов вновь усилилась: за первый квартал срочные валютные депозиты уменьшились на 4,3%, или на 200,7 млн долларов, до 4,439 млн долларов.

Депозиты населения – важнейшая часть банковских ресурсов, из которых кредитуется реальный сектор экономики. Сейчас их доля в пассивах банков во всех валютах немного больше четверти – 26%, год назад было 33%.

С марта 2020-го по март 2021 года падение достигло по рублевым вкладам – 4,628 млрд, по валютным – 1,914 млрд долларов. Причем переток оставшихся срочных валютных вкладов в рублевые почти не происходит, несмотря на более высокую доходность последних. Валюта из депозитов физических лиц уходит в кэш – в наличные доллары и евро, – то есть остается на руках у населения (как шутит народ, в банках стеклянных, в чулках, под матрасом и т.д.). А это значит, что она в функционировании экономики не участвует. Уже много месяцев подряд население остается чистым покупателем валюты. Локальный максимум хранения населением средств в банках на валютных вкладах был зафиксирован в октябре 2015 года – 7,829 млрд долларов. С тех пор остатки на валютных счетах сократились на 3,342 млрд «зеленых».

А тут новый шок! За первый квартал нынешнего года Беларусь потеряла почти 530 млн долларов своих золотовалютных резервов, что было связано в основном с плановым погашением внешних и внутренних обязательств страны (310 млн долларов) и снижением мировых цен на монетарное золото. Пополнение Министерством финансов валютных резервов за счет размещения на внутреннем рынке облигаций на сумму более 600 млн долларов ушло на спасение от банкротства Белорусского металлургического завода. К 1 апреля золотовалютные резервы упали до 6,940 млрд долларов. По расчетам Нацбанка, к концу года золотовалютные резервы страны не должны быть меньше 6 млрд долларов. Грядущие затраты по сроку погашения госдолга будут 3,3 млрд долларов. Если денежные власти совсем не найдут валюты на рефинансирование этих обязательств, то от валютной части резервов ничего не останется. И что тогда? Продавать, как Венесуэла, золото?

Россия обещала к лету выделить обещанный второй транш кредита из своего бюджета в размере 500 млн долларов. Есть и еще один фактор, который пока поддерживает на плаву белорусский рубль. Это положительное сальдо во внешней торговле Беларуси. За 13 последних месяцев благодаря ударному труду шахтеров и нефтяников экспорт товаров и услуг превысил их импорт на 2,68 млрд долларов. Прошедшие в 2020 году две девальвации белорусского рубля играли на руку отечественным экспортерам и ударили соответственно по импортерам, сократив их покупательную способность. Положительный результат внешней торговли дает тактическую поддержку белорусскому рублю. Но если взять стратегический фактор, который действует в более длительном временном горизонте, а это значит своевременно отдавать долги и без кредитной поддержки со стороны западного вектора, то он может принести серьезнейшие проблемы. Особенно в свете санкций, принятых США в отношении предприятий-экспортеров концерна «Белнефтехим».

Таким образом, развитие событий после президентских выборов с прошлогоднего августа явно ведет страну к валютно-финансовому кризису образца не такого далекого 2011 года, когда белорусский рубль за считанные дни девальвировался в 2,6 раза, а инфляция, не сильно отстав, увеличилась к концу года более чем в 2 раза. Памятуя уроки того кризиса, денежные власти принимают упреждающие меры. В Беларуси с 9 июля введут изменения в области валютного регулирования и контроля. Известно о подписанном 20 апреля указе №154, который отменяет действие указа №240 «О некоторых вопросах в области валютного регулирования» от 12.05.2009 и указа №301 «Об отмене обязательной продажи иностранной валюты» от 31.07.2018. Этим по сути вводятся изменения в Закон №226-З «О валютном регулировании и валютном контроле». В документе прописано, что в случае угрозы экономической безопасности страны, стабильности финансовой системы, если ситуация не может быть решена другими мерами экономической политики, власти могут ввести валютные ограничения сроком действия до одного года. К таким угрозам относят: негативное развитие ситуации в платежном балансе, следствием которого может стать снижение золотовалютных резервов Беларуси ниже допустимого уровня; резкие колебания курса белорусского рубля (читай – обвальная девальвация); обстоятельства, при которых осуществление мер по ослаблению или отмене валютных ограничений может повлечь ухудшение экономической и финансовой ситуации в Беларуси либо нанести ущерб интересам безопасности страны и препятствовать поддержанию общественного порядка.

Последняя фраза очень характерна. Какие же валютные ограничения Нацбанк совместно с правительством, загодя подстраховываясь от шоков обмеления валютного рынка, могут ввести? Запрет на проведение валютных и валютно-обменных операций; лимиты на объемы и сроки проведения валютных операций; требования на получение спецразрешения у Нацбанка на валютные операции; обязательную продажу полученной юрлицами-резидентами иностранной валюты; ограничения по открытию и ведению резидентами счетов в иностранных банках. Собственно, всё то, что уже было ранее в разные годы. Следовательно, та либерализация валютного законодательства и валютного рынка, которой шаг за шагом упорно добивался Нацбанк с командой П.Каллаура, может враз исчезнуть, и всё вернется на круги своя. Населению осталось вспомнить, как покупать валюту только по предъявлении паспорта и в ограниченных количествах. А там и до валютчиков недалеко.

Публикация – из № 32 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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