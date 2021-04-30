Наблюдая со стороны за политической жизнью Беларуси, не перестаешь удивляться провинциализму ее «элит». В Беларуси на полном серьезе готовы часами обсуждать мелочные события, которые точно не стоят внимания и затраченного времени. Какое-то патологическое желание раздуть муху до размеров слона.

То примут из «сытой Европы» забытого всеми в своей стране украинского пенсионера коммуниста. То какие-то странные ребята, имеющие у себя на родине репутацию «продавцов рейтингов», проведут «правильные» исследования общественного мнения белорусов. А теперь какой-то рядовой, малоизвестный депутат, предварительно написав заявление об отпуске, что-бы не поставили прогулы на работе и потом не вычли из зарплаты, приехал в гости к «последнему дикта- тору». В Украине такую категорию людей емко называют одним словом – «заробитчане».

В Украине это второстепенная новость – услышали и забыли. Дольше о ней говорят только те, кто хочет подпустить шпильку украинскому президенту. Иначе этого собы- тия никто даже не заметил бы. А в Беларуси оно становится главным пунктом повестки дня: грандиозное событие, прорыв блокады, международное признание…

Были времена, когда Лукашенко встречался с лидерами цивилизованных стран. Правда, достаточно быстро он опустился до уровня изгоев: Хусейн, Каддафи, Милошевич… Сейчас одних из своеобразного «диктаторского клуба» уж нет, другие далече. Ощущение, что за последний год человек, потерявший легитимность в глазах очень многих соотечественников, превратился в изгоя в среде изгоев. Тут уж надо очень постараться, не каждому дано.

Подобные ему ехать в гости явно не спешат, остается только радостно хлопать в ладоши, надувать щеки и довольствоваться тем, что к тебе приехал даже не коллега-президент, а заурядный политический пенсионер или какой-то рядовой депутат укра-инского парламента, фамилию которого в Украине не каждый вспомнил бы, если бы ее не носил известный каждому украинцу с малых лет Тарас Шевченко.

Александр Лукашенко пафосно заявил, что его встреча с Шевченко «станет хорошим сигналом и будет способствовать развитию отношений двух стран».

Но в Украине считают иначе. Спикер украинского парламента, Дмитрий Разумков коротко заметил: «Верховная Рада не делегировала Евгения Шевченко на встречу с Александром Лукашенко. По состоянию на 19–20 апреля он вообще находился в отпуске. Запретить любые перемещения гражданам и народным депутатам во время отпуска у меня возможности нет».

Глава Офиса президента Андрей Ермак, давая развернутое интервью украинскому интернет-изданию LIGA.net, уделил этому событию всего два предложения: «Что касается поездки Евгения Шевченко, то есть официальная позиция государства и президента. Поэтому это вопрос фракции, которая должна дать оценку».

Официальная государственная позиция остается неизменной с августа прошлого года. Украина присоединилась к заявлению ЕС, не признала выборы в Беларуси честными и считает, что они не соответствовали международным стандартам.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба осенью прошлого года четко обозначил позицию страны: «У нас все процессы и контакты с Беларусью на паузе. Мы следим за развитием ситуации. Когда убедимся, что контакты не будут нести репутационных, политических, моральных потерь для Украины, их восстановят».

С тех пор ничего не изменилось, только недавно президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру сбалансировать работу энергосистемы Украины за счет ограничения импорта электроэнергии из Беларуси. Правительство неделю назад объявило о введении 35%-ной специальной пошлины на автобусы и грузовики из Беларуси. А накануне бизнес-тура украинского депутата президент Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Figaro сказал: «Белорусы заслуживают другого будущего и настоящего».

Александр ЦЫНКЕВИЧ, собственный корреспондент газеты

«Народная Воля» в Украине.

Публикация – из № 32 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

Поделиться ссылкой: