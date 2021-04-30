В КГБ Беларуси уточнили количество фигурантов и имена всех участников так называемого дела “о заговоре для захвата госвласти”. В отношении ряда из них “инициирован вопрос об экстрадиции”, передает Deutsche Welle.

Девять человек проходят в Беларуси в качестве обвиняемых по уголовному делу “о заговоре с целью захвата государственной власти”. Это в пятницу, 30 апреля, подтвердил представитель белорусского Комитета государственной безопасности (КГБ) Андрей Ярош.

Речь идет о филологе и политологе Александре Федуте, адвокате Юрии Зенковиче, лидере оппозиционной Партии БНФ Григории Костусеве, бывшей сотруднице фирмы Зенковича – Ольге Голубович. Все они содержатся в следственном изоляторе КГБ в Минске.

Кроме того, по делу обвиняются психиатр Дмитрий Щигельский, политолог Александр Перепечко, бывший боец ОМОНа Павел Кулаженко, экс-координатор кампании “Право выбора” Виталий Макаренко и бывший офицер спецподразделения МВД “Алмаз” Игорь Макар. В отношении последних мера пресечения в виде заключения под стражу применена заочно. “Инициирован вопрос об экстрадиции названных лиц в Беларусь”, – заявил Ярош.

Так, Дмитрий Щигельский проживает в США, Игорь Макар и Виталий Макаренко – в Литве и в Украине.

В Госдепе США уверены в ложности обвинений

О предотвращении “военного переворота” в Беларуси Федеральная служба безопасности России заявила 17 апреля. Ведомство утверждало, что Федута и Зенкович, задержанные в Москве 13 и 14 апреля, намеревались свергнуть в Беларуси конституционный строй, а также “физически устранить” Лукашенко.

От самого Лукашенко неоднократно прозвучало, что к якобы готовящемуся в республике госперевороту причастны спецслужбы США. Со своей стороны, Госдепартамент назвал подобные обвинения в адрес Соединенных Штатов “абсолютно ложными”.

С 1994 года Лукашенко неоднократно рассказывал о готовящихся покушениях на его жизнь.

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