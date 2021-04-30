Дело об убийстве Павла Шеремета: киевский суд отпустил из-под стражи обвиняемого

На заседании Шевченковского райсуда Киева судья принял решение отпустить под круглосуточный домашний арест военного музыканта Андрея Антоненко, обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщает “Украинская правда”.
Мужчину также обязали носить электронное средство контроля – браслет. Об изменении меры пресечения просила защита Антоненко. Прокурор не выступил против этого и сказал, что полагается на усмотрение суда.
При этом он считал, что риски укрытия Антоненко от суда или давления на других участников дела остаются. По мнению прокурора, круглосуточный домашний арест с электронным браслетом может обеспечить надлежащее поведение обвиняемого.
Адвокаты просили отпустить музыканта под личное обязательство. Они говорили, в частности, что дело рассматривается довольно быстро, однако “по объективным причинам это невозможно сделать достаточно быстро, чтобы был обеспечен принцип непрерывности”.
Несколько нардепов хотели взять Антоненко на поруки. В частности, суд заслушал народных избранцев и АТОшников Михаила Бондаря (“Европейская солидарность”) и Игоря Герасименко (“Слуга народа”).
Защита регулярно просила смягчить меру пресечения Антоненко, однако ранее прокуратура возражала против этого, и суд оставлял музыканта в СИЗО. Его держали под арестом с декабря 2019 года.
Еще одна обвиняемая – врач Юлия Кузьменко – сначала тоже находилась в следственном изоляторе. Суд отпустил ее под домашний арест 11 августа.
Третей фигурантке дела – медсестре Яне Дугарь – назначена мера пресечения в виде залога.
Сам Андрей Антоненко заявил, что изменение меры пресечения является “маленькой победой” и поблагодарил всех, кто его поддерживал и помогал.
“Это маленькая победа в битве, но не победа в большой войне, которая еще впереди”, – передает слова Антоненко “Украинская правда”.
Предыстория:
- Один из руководителей “Украинской правды” Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали троих подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
- 22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается.
Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим. Защита Антоненко утверждала, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивали, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также критиковала экспертизу.
Павел Шеремет похоронен на Северном кладбище под Минском.
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