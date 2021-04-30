Дело об убийстве Павла Шеремета: киевский суд отпустил из-под стражи обвиняемого

На заседании Шевченковского райсуда Киева судья принял решение отпустить под круглосуточный домашний арест военного музыканта Андрея Антоненко, обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщает “Украинская правда”.

Мужчину также обязали носить электронное средство контроля – браслет. Об изменении меры пресечения просила защита Антоненко. Прокурор не выступил против этого и сказал, что полагается на усмотрение суда.

При этом он считал, что риски укрытия Антоненко от суда или давления на других участников дела остаются. По мнению прокурора, круглосуточный домашний арест с электронным браслетом может обеспечить надлежащее поведение обвиняемого.

Адвокаты просили отпустить музыканта под личное обязательство. Они говорили, в частности, что дело рассматривается довольно быстро, однако “по объективным причинам это невозможно сделать достаточно быстро, чтобы был обеспечен принцип непрерывности”.

Несколько нардепов хотели взять Антоненко на поруки. В частности, суд заслушал народных избранцев и АТОшников Михаила Бондаря (“Европейская солидарность”) и Игоря Герасименко (“Слуга народа”).

Защита регулярно просила смягчить меру пресечения Антоненко, однако ранее прокуратура возражала против этого, и суд оставлял музыканта в СИЗО. Его держали под арестом с декабря 2019 года.

Еще одна обвиняемая – врач Юлия Кузьменко – сначала тоже находилась в следственном изоляторе. Суд отпустил ее под домашний арест 11 августа.

Третей фигурантке дела – медсестре Яне Дугарь – назначена мера пресечения в виде залога.

Сам Андрей Антоненко заявил, что изменение меры пресечения является “маленькой победой” и поблагодарил всех, кто его поддерживал и помогал.

“Это маленькая победа в битве, но не победа в большой войне, которая еще впереди”, – передает слова Антоненко “Украинская правда”.

Предыстория:

Один из руководителей “Украинской правды” Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль. 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали троих подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко , музыканта Андрея Антоненко , военную медсестру Яну Дугарь .

, музыканта , военную медсестру . 22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим. Защита Антоненко утверждала, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивали, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также критиковала экспертизу.

Павел Шеремет похоронен на Северном кладбище под Минском.

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