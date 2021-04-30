Братья Костевы, приговоренные к расстрелу за убийство, помилованы

Лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» отмечает, что это всего лишь второй случай помилования за всю историю независимой Беларуси.

О том, что братья Илья и Станислав Костевы, приговоренные к расстрелу за убийство учительницы в Черикове, помилованы, родные осужденных сообщили Андрею Полуде — координатору кампании «Правозащитники против смертной казни в Беларуси».

Родственники осужденных рассказали правозащитникам, что в пятницу, 30 апреля, привезли для Ильи и Станислава Костевых передачу в СИЗО-1. Однако там ее не приняли: дежурный заявил, что пришла бумага о помиловании из Администрации президента и теперь парни находятся не под юрисдикцией СИЗО, а переведены на карантин для этапирования в тюрьму № 8 Жодино.

Никаких бумаг родственникам не дали, но они надеются, что вскоре получат официальное подтверждение этой информации.

За что осудили братьев Костевых?

Рано утром 10 апреля 2019 года в Черикове сгорел частный дом. В нем обнаружили тело 47-летней женщины с множественными ножевыми ранениями — хозяйки дома Натальи Кострицы, учителя-дефектолога средней школы № 2 Черикова.

Из дома пропал компьютер, который позже обнаружили на чердаке соседнего дома, где жили трое братьев и их сестра — многодетная мать. Двоих братьев, 21-летнего Илью и 19-летнего Станислава Костевых, задержали по подозрению в убийстве, и они сознались, что убийство и поджог — их рук дело.

По версии суда, учительница рассказала соцслужбам, что сестра Костевых не исполняет должным образом свои родительские обязанности — а молодая женщина была в отпуске по уходу за ребенком. Из-за этого семью поставили в СОП. Поэтому братья разозлились, во время застолья вспомнили о своей неприязни к соседке — и пошли к ней разобраться. Когда женщина впустила молодых людей в дом, они стали избивать ее руками и ногами, а потом взялись за нож.

Молодые люди убили женщину, украли у нее компьютер и продукты, а затем подожгли дом жертвы, чтобы скрыть следы преступления. Нож выбросили в Сож — его позже нашли.

10 января 2020 года на выездном заседании Могилевского областного суда в Черикове были вынесены сразу два смертных приговора в отношении братьев. Их обвинили в убийстве учительницы, жившей по соседству, и поджоге ее дома. Приговор о назначении высшей меры наказания-расстрела, вынес судья Михаил Мельников.

22 мая 2020 года Верховный суд не удовлетворил апелляционную жалобу братьев Костевых, приговор осужденным оставили в силе. После этого родные Ильи и Станислава обратились с прошением о помиловании к президенту.

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