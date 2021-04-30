Стали известны данные по принятым и уволенным работникам на крупных и средних предприятиях Беларуси за первую четверть года, сообщает Финансовый портал banki24.by.

В январе – марте 2021 года наниматели на крупных и средних предприятиях уволили 143,5 тыс. человек. За тот же период приняты на работу были 131,7 тыс. человек. Это значит, что на чистой основе отток кадров с предприятий-флагманов составил 11,8 тыс. человек.

На рынке труда есть такой показатель, как коэффициент замещения уволенных работников принятыми. Он отражает, сколько людей было принято на работу взамен каждых 100 уволенных. Если коэффициент больше 100%, то имеет место чистый приток кадров, если меньше — отток.

По итогам 1 квартала 2021-го коэффициент замещения составил 91,8%. Это худший показатель, чем в 2020 году, — тогда коэффициент был равен 92,8%.

Как в прошлом, так и в текущем году ни в Минске, ни в областях коэффициент не достиг 100%. Однако если годом ранее столица была лучшей по этому показателю среди территорий (99,8%), то теперь она занимает последнее место (89,4%).

Таким образом, в Минске за 1 квартал в среднем не набралось и 90 принятых на 100 уволившихся. В областях ситуация различалась следующим образом: от 96,3% в Гродненской до 90,8% в Витебской.

С флагманов Минска на валовой основе уволили 36,3 тыс. человек. В Брестской области уволенных оказалось 18 тыс., Витебской — 16,2 тыс., Гомельской — 19,8 тыс., Гродненской — 14,9 тыс., Минской — 23 тыс., Могилевской — 15,2 тыс.

За 3 месяца почти 8 тыс. человек были уволены за прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины. В Минске насчитали 1,4 тыс. таких уволенных, в Брестской и Гомельской областях — по 0,9 тыс., Витебской и Могилевской — 1,1 тыс., Гродненской — 1 тыс., Минской — 1,5 тыс.

В промышленности за январь – март 2021 года наниматели уволили 30,1 тыс. человек, а коэффициент замещения составил 94,8%. По количеству уволенных лидировали пищепром (6,7 тыс.), энергетика (3,8 тыс.), легпром (3,1 тыс.).

Самая сложная ситуация с соотношением принятых и уволенных наблюдается в легпроме, где коэффициент замещения составил всего 71,8%. Для этой отрасли также характерны довольно низкие зарплаты.

В сельском хозяйстве за квартал уволили 18,4 тыс. человек, в строительстве — 11,6 тыс., в розничной торговле — 23 тыс., на транспорте — 7,8 тыс., в ИТ-секторе — 3,8 тыс.

Значительное количество уволенных образовалось в бюджетном секторе. Например, в сфере образования за 3 месяца уволили 13,6 тыс. человек, в здравоохранении — 8,7 тыс., среди социальных работников — 2,1 тыс.

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