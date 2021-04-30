Решение о выдаче лицензии на эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС будет принимать МЧС, на основании заключения подготовленного Госатомнадзором. Об этом заявила начальник Госатомнадзора Ольга Луговская на общественных слушаниях, сообщает Reform.by.

«На данный момент мы находимся на этапе подготовки окончательного заключения, его формирования и представления для принятия решения о выдаче лицензии на коллегии МЧС», — Заявляет Луговская.

Как сообщает пресс-служба Минэнерго, в рамках контроля за сооружением первого энергоблока проведено 300 целевых и 8 комплексных проверок.

Замминистра энергетики Михаил Михадюк заявил сегодня, что завершен первый этап опытно-промышленной эксплуатации блока. Было отработано функционирование на 50%, 75%, 90% и 100% от номинальной мощности, проведено около 400 исследований и испытаний. Все они прошли успешно.

Сейчас первый блок остановлен для проведения регламентных работ. Устраняются в том числе те моменты, которые генподрядчик по требованию белорусской стороны должен был снять, чтобы перейти к следующему этапу. Речь идет о комплексном опробовании оборудования энергоблока на номинальной мощности реакторной установки на протяжении 15 суток.

«Мы планируем, что в ближайшее время перейдем к комплексному опробованию оборудования энергоблока на номинальной мощности реакторной установки — после того, как необходимые документы будут подготовлены и рассмотрены Госатомнадзором», — сказал Михаил Михадюк.

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