Анонсирована продажа билетов на космические путешествия
Скриншот видео полета Blue Origin New Shepard

Космическая компания Blue Origin Джеффа Безоса объявила о скорой продаже первого места в многоразовой ракете для суборбитальных полётов New Shepard, пишет The Verge.

Никаких подробностей о цене или сроках пока нет, но в четверг компания опубликовала в твиттере видео, на котором Джефф Безос в ковбойской шляпе ведет электрический грузовик Rivian через техасскую пустыню сразу после 15-го удачного испытательного полета Blue Origin New Shepard.

В твите Blue Origin есть ссылка на страницу регистрации, чтобы узнать как можно купить самое первое место на New Shepard. Регистрационная анкета запрашивает полное имя, адрес электронной почты и номер телефона. Информация о возможности покупки места на корабле придет 5 мая.

Пятиэтажная ракета New Shepard предназначена для запуска капсулы экипажа с сиденьями для шести человек примерно на 340 000 футов (103,6 км) над уровнем моря.

100 км — официальная международная граница между атмосферой и космосом, линия Кармана, рубеж между аэронавтикой и космонавтикой. Летающий корпус и крылья начиная со 100 км не имеют смысла, так как скорость полёта для создания подъёмной силы становится выше первой космической скорости и атмосферный летательный аппарат превращается в космический спутник. 

Платные туристы смогут испытать несколько минут невесомости в условиях микрогравитации и увидеть сверхвысокие виды Земли. После отделения от капсулы экипажа в воздухе ракета-носитель возвращается для вертикальной посадки, а через несколько минут капсула экипажа также спускается обратно на землю под набором парашютов для мягкого приземления.

Последний испытательный полет New Shepard был “этапом проверки корабля и операций перед полетом астронавтов”, заявила тогда компания Blue Origin, намекнув на то, что его следующий полет может проходить с астронавтами. Но на сегодняшний день известно очень мало подробностей о коммерческих планах компании Джеффа Безоса.

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