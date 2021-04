Анонсирована продажа билетов на космические путешествия

Космическая компания Blue Origin Джеффа Безоса объявила о скорой продаже первого места в многоразовой ракете для суборбитальных полётов New Shepard, пишет The Verge.

Никаких подробностей о цене или сроках пока нет, но в четверг компания опубликовала в твиттере видео, на котором Джефф Безос в ковбойской шляпе ведет электрический грузовик Rivian через техасскую пустыню сразу после 15-го удачного испытательного полета Blue Origin New Shepard.

It’s time. You can buy the very first seat on #NewShepard. Sign up to learn how at https://t.co/XNq9WALA7u. Details coming May 5th. #GradatimFerociter pic.twitter.com/K9jugCs9yz

— Blue Origin (@blueorigin) April 29, 2021