Финтех-компания ID Finance с офисом разработки в Минске создала для испанского рынка внебанковский продукт Plazo – электронную дебетовую карту с возможностью овердрафта.

Как сообщает Belmir.by, к работе над проектом команда разработчиков приступила в августе 2020 года, а в начале апреля состоялся запуск продукта.

В планах – масштабировать сервис и на мексиканский рынок, где ID Finance также ведет свою деятельность, рассказали в компании.

Минск стал техническим центром разработки Plazo. Команда белорусской IT-компании была вовлечена в проект с самого начала: поиск вендоров, проведение переговоров, обсуждение функционала, сбор и формализация требований, разработка проекта и его приложений с нуля.

Приложения позволяют идентифицировать клиента, используя OCR-технологии, выпустить виртуальную карту MasterCard (в перспективе планируется и Visa) и предоставить полный набор необходимого клиенту функционала для работы с картами.

Команда также создала CRM-систему для customer support, реализовала техническую возможность привязывать карты к сервисам ApplePay и GooglePay и оформлять овердрафт. Безопасность выпуска карт и проведения транзакций обеспечивает технологический партнер ID Finance – компания PeckunPay.

Как поясняют в компании, впоследствии продукт может составить конкуренцию продуктам необанков N26, Revolut, Bnext, которые довольно успешно функционируют на испанском рынке. По словам менеджмента, не исключено, что Plazo может стать полноценным электронным банком Испании после получения e-money license.

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