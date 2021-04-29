На телеканале ОНТ показали двухсерийный фильм «Убить президента».

Признание вины

Фильм начался с видеофрагментов допросов фигурантов дела. В показанных отрывках они признают свою вину, пишет TUT.BY.

— Решается три задачи. Первая — нейтрализация непосредственно руководства страны, арест, например, интернирование или физическое устранение. Вторая задача — это блокирование подразделений, которые могут оказать сопротивление. И третья задача — занятие символических объектов города, — рассказал Юрий Зенкович. — Я признаю себя виновным в том, что я был, по сути, использован как технический организатор, который организовывал Zoom-конференции, переписку, — заявил он.

Зенкович также заявил, что в качестве «технического организатора» его использовал Дмитрий Щегельский, еще один участник Zoom-конференций «заговорщиков».

Лидер партии БНФ Григорий Костусев также признал свою вину в том, что «дал возможность вот этим людям втянуть в такие разговоры». Он заявил, что его втянули в игру, которую Зенкович и другие хотели «использовать для своего обогащения».

Александр Федута сообщил, что «действительно, обсуждался вопрос о возможности в случае реализации заговора занятия ряда учреждений».

— В первую очередь медиа, определенных узлов связи, возможно, отключение на некоторое время интернета. Я признаю себя виновным в участии в… заговоре, — говорит он.

«Еврейское лобби» и «Лэнгли»

В фильме много внимания уделено Юрию Зенковичу.

Закадровый голос рассказывает о том, что американский юрист белорусского происхождения был под плотным колпаком спецслужб, а «госпереворот» он стал готовить еще летом прошлого года.

В сюжете показаны кадры видеосъемки в одном из кафе возле площади Победы. Съемка датирована 21 августа 2020 года, во встрече принимают участие Юрий Зенкович и сотрудники КГБ.

— После встречи с вами я еду, я разговаривал кое с кем из бизнесменов, они мне дают ресторан на проведение первого мероприятия. За мной также стоит еврейский капитал Америки, у меня очень хорошие отношения с American Jewish Committee. Это общественная организация, в правление которой входят 300 самых богатых еврейских семей Америки. То есть это еврейское лобби Америки, — рассказывает собеседнику Зенкович.

Сюжет периодически перебивается вставками видео из штаб-квартиры ЦРУ с крупным логотипом организации, закадровый голос использует формулировки «заказчики из-за океана» и тому подобные.

В фильме показана еще одна встреча — на этот раз 28 августа прошлого года, в ресторане на Герцена в Минске. На встречу приходит сотрудник госбезопасности, который представляется Юрию Зенковичу как Иван и изображает из себя высокопоставленного офицера Минобороны.

Зенкович задает ему вопрос:

— Может ли армия просто решить проблему и через шесть месяцев объявить выборы?

«Иван» отвечает, что смысл посыла Зенковича ему понятен, говорит, что должен уточнить позиции своих товарищей — «кто за, а кто против».

После этого в фильме демонстрируются фрагменты переписки и разговоров «Ивана» с Зенковичем. Также показано проведение следственного эксперимента, где еще одна из задержанных по «делу о госперевороте», сотрудница белорусской фирмы Зенковича Ольга Голубович рассказывает, что положила конверт с деньгами в камеру хранения на автовокзале — ее попросил сделать это работодатель. Деньги предназначались «Ивану». Еще один раз она оставляла конверт с деньгами на кладбище.

Закадровый голос говорит о том, что за эти деньги Зенкович требует информацию: «Кто готов пойти на вооруженный мятеж?»

Тот же голос поясняет, что в ответ Зенковичу предоставляют дезинформацию — якобы количество офицеров из разных частей, которые разделяют позиции «Ивана». По тем сведениям, которые он передает Зенковичу, речь идет «о 4−5 батальонах».

Именно на эти «пять батальонов» потом будет ссылаться Юрий Зенкович в ходе одной из онлайн-конференций в Zoom с другими «заговорщиками», приводя это в качестве доказательства поддержки части белорусской армии.

В одном из разговоров «Иван» настойчиво интересуется у Зенковича:

— Может, просто спросить у американцев, кто готов с нами поработать по данному направлению?

— Я найду выход на Лэнгли (там расположена штаб-квартира ЦРУ. — Прим. TUT.BY), — отвечает Зенкович.

В фильме вновь показывают видеоряд со зданиями Госдепа и ЦРУ.

На одном из допросов Зенкович также рассказывает, что у него был контакт с ФБР.

— Я думаю, третий человек был представителем ЦРУ. Я тогда работал помощником адвоката в Нью-Йорке. Они пришли ко мне в офис, я был один. Представились… что-то вроде отдел по охране конституционного порядка, что-то такое. Они спросили, являюсь ли я сотрудником КГБ, я сказал, что не являюсь. После чего они спросили, не хочу ли я поработать на американское правительство.



«Эксперты» — о фонде Сороса и способах устранения

В качестве эксперта в фильме выступает профессор Академии управления, бывший сотрудник КГБ и экс-заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси Станислав Князев, который упоминает не только озвученную ранее информацию о «150 внедорожниках с крупнокалиберными пулеметами».

— Сначала людей заинтересовывают, потом их начинают захваливать, что вы необычные, смелые и так далее и так далее. Они прикармливаются, потому что им платят деньги. Нам известно, что фонд Сороса выделил 500 млн долларов, — говорит он.

По мнению Станислава Князева, это все сделано потому, что через Минск лежит прямой путь к Москве, а у России есть природные ресурсы, которые необходимы Западу.

Еще один человек, привлеченный в качестве «эксперта», — уже два года находящийся за решеткой журналист Владимир Чуденцов. Он рассказывает о том, что был знаком с Юрием Зенковичем, и о неких вариантах устранения: «организации автокатастрофы» или «атаки дронов». Вопрос, как человек, задержанный в ноябре 2019 года и осужденный в ноябре 2020 года на 5,5 года, мог знать о каких-то планах Юрия Зенковича или остальных «заговорщиков», не смущает авторов фильма.

Также Чуденцов говорит о том, что Зенкович был знаком с Майклом Карпентером, который в настоящее время является помощником президента США Джо Байдена. Эти слова в очередной раз, по утверждению авторов фильма, доказывают «руку Запада» в «деле о госперевороте».

Раскрыта тайна погреба в Гомельской области

Наконец была озвучена информация о погребе в Гомельской области, куда, по утверждению Александра Лукашенко, хотели посадить его детей. В фильме показали бывшего силовика Вячеслава Сидоракина, известного по предыдущему фильму ОНТ «Манкурты». Тогда его назвали сообщником еще одного бывшего силовика, Игоря Макара. По утверждению авторов фильма, он должен был отвечать за похищения высокопоставленных лиц.

— Сначала Макар предложил дом купить, где похищать и задавать вопросы этому кругу лиц. Я своего родственника попросил, говорю: «В каком-то укромном месте хутор — посмотри, скажи мне, сколько это будет стоить». Сам какой-то хутор, и сколько это будет стоить, если это без подвала, сделать какой-то подвал.

Тут же показывают видео допроса Сергея Старченко, которого ранее называли подельником Сидоракина, в наручниках в какой-то деревне.

— Просил узнать, может, продается где-то в какой-то деревне дом, не заброшенный, нормальный дом, вблизи российской границы. Я посмотрел, был один дом в Добрушском районе. Грузовик с манипулятором просил узнать, сколько стоит, и просил узнать, сколько стоит экскаватор.

Что еще показали в фильме?

В фильме Юрий Зенкович признается в том, что около 15 лет знаком с Николаем Автуховичем, которого, напомним, обвиняют в терроризме. По его словам, при встрече с ним, Авухович говорил о том, что у него «есть люди и оружие, и что он хочет воевать с милицией».

Также демонстрируется некая запись, где якобы Автухович рассуждает о том, что устранить Александра Лукашенко можно только в воздухе и если есть такие вещи, как переносные зенитные ракетные комплексы типа «Игла» или «Стингер».

Показали и фрагмент общения Александра Лукашенко с политзаключенными в СИЗО в октябре прошлого года.

— После вас (Тихановский обращается к Лукашенко на вы. — Прим. TUT.BY) вопросы будут к Коле. Вот это я имел в виду. Вот это моя мысль была. Они будут, эти вопросы к Коле потом.

— У тебя к Коле никаких вопросов не будет, — отвечает ему Лукашенко, обращаясь к заключенному на ты.

— У меня не будет.

— Он будет обычным гражданином, как и твои дети, — говорит Лукашенко.

— Приедут за ним, — бросает реплику Тихановский.

— Вы начали моих детей трогать и топтали! А этот уже Колю посадить! Но за что?! Пацана! Адвокат же говорит — он же несовершеннолетний!

— Найдем за что посадить!

— Никогда не трогай детей! Тем более что я твоих детей…

— Я ваших детей не трогал. У меня даже такой возможности нет.

— И не будет!, — припечатывает Лукашенко.

Далее показали фрагмент общения Тихановского со своим адвокатом. Видимо именно об этом разговоре и вспоминал Александр Лукашенко в СИЗО.

— Ну, а за что его сажать?, — спрашивает адвокат.

— Есть за что!, — отвечает Тихановский.

— За что? Ребенка?

— Здесь дети сидят. Здесь есть дворик с турниками для них как раз! Посидит, пообщается со сверстниками!

— Мне не нравится, что вы говорите.

— Не нравится. А мне тоже не нравится!

— Что вам не нравится?

— То, что я здесь сижу ни за что!

— То, что вы здесь сидите ни за что, это не значит, что кто-то другой должен ни за что сидеть. Вот это, вы знаете, больше всего меня и пугает, — говорит адвокат.

«Дело о госперевороте»

Александр Лукашенко 17 апреля 2021 года заявил, что политолог Александр Федута, оппозиционный политик Григорий Костусев и юрист Юрий Зенкович планировали покушение на него и его сыновей.

— Почему я молчал — о себе, о семье, о детях не хочется говорить. Но они взялись за детей (у Александра Лукашенко трое сыновей — 16, 41 и 45 лет. — Прим. TUT.BY). В планах захват ребенка одного, второго, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели, показали, как это все планировали.

Ответственность за организацию покушения он возложил на американские спецслужбы и руководство США. По его словам, президент России Владимир Путин обсуждал этот вопрос с президентом США Джо Байденом: «Бульканье — и ни одного ответа».

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель в эфире ОНТ сообщил, что в преступной группе состояли Александр Федута, Юрий Зенкович и Григорий Костусев. В эфире также заявили, что «переворот заговорщики наметили на лето этого года, июнь или июль».

ФСБ России подтвердила информацию КГБ Беларуси и заявила, что участвовала в операции по задержанию Федуты и Зенковича в Москве. По информации ФСБ, они прибыли в город после консультаций в США и Польше, чтобы встретиться с «оппозиционно настроенными генералами Вооруженных сил Беларуси». При этом, как утверждает ФСБ, насильственная смена власти в Беларуси планировалась на 9 мая.

В Госдепартаменте заявили, что утверждение, что за всем этим стоит правительство США, является абсолютно ложным.

В отношении задержанных фигурантов «дела о госперевороте» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 357 (Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем) УК Беларуси. Им грозит наказание от 8 до 12 лет лишения свободы.

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