Независимые профсоюзы не зависят от Первомая

Мингорисполком не разрешил независимым профсоюзам провести 1 мая митинг в парке Дружбы народов, сообщает Белорусский конгресс демократических профсоюзов.

Как сообщает Еврорадио, чиновники назвали следующие причины отказа: нарушение сроков подачи заявки, COVID-19, отсутствие документов о заключении договоров на охрану, медобслуживание и уборку территории.

В Мингорисполкоме заявляют, что заявка была зарегистрирована 19 апреля — это меньше 15 дней до проведения акции. В белорусском Конгрессе демократических профсоюзов говорят, что заявка на проведение митинга была отправлена по электронной почте 16 апреля.

Также чиновники ссылаются, что БКДП указал “организацию и проведение не только митинга, но и демонстрации, т. е. двух массовых мероприятий”.

Мингорисполком также не разрешал БКДП проводить акции на Первомай в 2017 и 2019 годах, а в 2018-м разрешил.

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