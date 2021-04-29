На киргизско-таджикской границе продолжается стрельба, но меньше

Главы МИД Кыргызстана и Таджикистана договорились о прекращении огня в районе границы с 20.00 по местному времени (17.00 по минскому) 29 апреля. Об этом сообщает МИД Кыргызстана. При этом, по сообщениям местных СМИ, в отдельных районах перестрелки все еще продолжаются.

В связи с пограничным инцидентом на киргизско-таджикской границе глава МИД Кыргызстана Руслан Казакбаев провел переговоры с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

Главы внешнеполитических ведомств Кыргызстана и Таджикистана подчеркнули крайнюю необходимость урегулирования конфликтной ситуации, приведшей к жертвам и раненым как с киргизской, так и с таджикской стороны, мирным путем посредством политико-дипломатических переговоров.

В результате нескольких переговоров между министрами иностранных дел достигнуты договоренности о полном прекращении огня с 20.00 по местному времени (17.00 по минскому) и отвода военных сил на места прежней дислокации.

При этом, как сообщает киргизское издание Kaktus Media, в Баткенском районе стрельба прекратилась, а в Лейлекском на 21.00 по местному времени — еще нет.

Ситуация на границе Таджикистана и Кыргызстана обострилась 28 апреля, когда там возник конфликт между жителями приграничных территорий в районе водозабора «Головной». А 29 апреля там произошло вооруженное столкновение между военнослужащими Кыргызстана и Таджикистана. Обе стороны сообщают о пострадавших, Кыргызстан заявил о двух погибших.

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