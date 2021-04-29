На опубликованном МВД РФ видео мошенник за 2 минуты убеждает собеседницу перевести ему деньги.

Полицейские задержали злоумышленника в Иркутске, сообщает irk.kp.ru.

Аферист на одном простом примере показал, как обвести вокруг пальца первого попавшегося человека. Под видеозапись он набрал случайный номер, трубку на том конце провода взяла женщина. Кто ей звонит, она не поняла. Впрочем, преступник и не собирался представляться.

– Дать подсказку? – спросил мужчина. – С кем из двоюродных братьев не виделась давно?

Женщина, немного подумав, назвала имя. Мошенник тут же среагировал, ответив, что это именно тот «брат».

– Сколько лет, сколько зим, – обрадовалась собеседница.

Ну а дальше все пошло по отработанной схеме. Аферист рассказал историю о том, что купил машину и хочет показать ее своей любимой «сестре». Предложил встретиться. А затем перешел к сути. Сказал, что у него нет денег на покупку масла на заправке. И попросил выручить, переведя на карту якобы сотрудника АЗС 2200 рублей. Деньги пообещал вернуть через час, вернувшись в город. Женщина, ничего не заподозрила и пообещала выслать нужную сумму. На весь этот разговор у преступника ушло около двух минут.

– Не покупайтесь на это, – обращается ко всем задержанный мошенник. – Спрашивайте данные родственника, который вам звонит. Имя должен назвать он сам, а не вы.

– Полиция приняла решение распространить эту видеозапись, чтобы предупредить граждан о возможных аналогичных звонках мошенников и их психологических уловках, – отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии полицейских, такими беседами задержанный обманул как минимум 10 человек. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Поделиться ссылкой: