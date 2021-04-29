Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в четверг дал интервью “Euronews”, в котором затрагиваются вопросы не только последствий президентских выборов, но и отношений с ЕС, влияния России на внутреннюю политику Беларуси и то, как будут вноситься изменения в конституцию.

Euronews (EN): Администрация, частью которой вы являетесь, была обвинена в массовых и системных нарушениях прав человека после спорных президентских выборов в прошлом году. Я была в Минске и видела жестокие репрессии против протестующих, которые вышли на улицы против того, что они считали украденными выборами. ООН осудила действия вашего правительства и заявила, что белорусы должны иметь право выражать свое несогласие. Сожалеете ли вы о действиях вашей администрации?

В. Макей: Вы знаете, вся проблема в том, что у нас с вами разные взгляды на ситуацию, которая сложилась в Беларуси <…> была адекватная реакция на все немирные насильственные протесты, которые имели место в Беларуси в прошлом году после президентских выборов, фактически была попытка государственного переворота. Поэтому действия правоохранительных органов и властей были абсолютно адекватными и необходимыми. На карту была поставлена судьба страны. И если в этой ситуации поставить судьбу страны на одну чашу весов, a на другую чашу весов те вещи, о которых вы говорите, в том числе и права человека, я убежден, что руководство любой страны выбрало бы сохранение независимости государственности и суверенитета своей страны. Именно так и поступили белорусские власти.

EN: Люди продолжают выходить на улицы, хотя и в меньшем количестве. Это оппозиционное движение никуда не денется: каков ваш план выхода из этой ситуации?

В. Макей: Cитуация в Беларуси абсолютно нормальная, она стабилизировалась, нормализовалась, никаких протестов, о которых Вы говорите, нет. Что касается тех лиц, которые были задержаны в прошлом, то я должен заверить вас, что они были задержаны за конкретные преступления и нарушения прав. Например, я думаю, что в странах Европейского Союза эти преступления терроризма оценивались бы по-разному: поджоги зданий, взрывы автомобилей и т.д. <…> Все это подлежит уголовному наказанию в наших странах. Точно так же мы поступаем и в Беларуси. Так что дело не в том, что кого-то необоснованно задержали. Те, кто был несправедливо задержан, были освобождены и освобождаются.

EN: По данным правозащитного центра “Вясна”, на сегодняшний день в Беларуси политзаключенными считаются 358 человек. Так вы говорите, что этих людей не существует? Они совершили настоящие преступления?

В. Макей: Мы не представляем следственный комитет и Министерство иностранных дел, поэтому я не могу говорить о каждом конкретном случае. Мы можем выслать Вам соответствующую информацию, подтверждающую нарушения закона именно этими лицами в каждом конкретном случае. <…> Ни для кого не секрет, что всего несколько дней назад спецслужбы Республики Беларусь совместно с российскими спецслужбами раскрыли заговор против белорусских властей с целью убийства главы государства.

EN: США, Великобритания, ЕС заявили, что выборы в вашей стране не были свободными или справедливыми. Каковы сегодня отношения между Беларусью и некоторыми из этих западных держав?

В. Макей: Да, к сожалению, на данном этапе я должен признать, что наши отношения с Евросоюзом, с так называемым коллективным Западом вообще находятся в кризисной ситуации, хотя мы всегда рассматривали Евросоюз как торгово-экономического партнера, уступающего только России <…> Даже такая известная правозащитная организация, как Freedom House, которая прикреплена к Беларуси 26 апреля, заявила, что идея более демократической Беларуси находится в гораздо более длительной перспективе, чем раньше. Я абсолютно согласен с этим выводом. Вопрос только в том, почему это произошло, почему Беларусь была отброшена назад и благодаря кому она была отброшена. Вопрос риторический. Он адресован в первую очередь тем “родителям” прав человека, которые находятся в Европе.

EN: Президент России Владимир Путин принимал Александра Лукашенко на прошлой неделе, не могли бы Вы подробнее рассказать о содержании встречи двух лидеров? Является ли Россия вашим последним ресурсом, когда дело доходит до удержания власти?

В. Макей: Дело не в том, что Россия помогает режиму удержаться у власти. Нисколько. Наши отношения с Россией продиктованы нашим географическим положением и нашей историей. Россия – наш сосед. Это мощная держава как в экономическом, так и в военном отношении, геополитический игрок на мировой арене, и этим объясняется необходимость выстраивания нормальных, дружественных отношений с этой державой. Более того, наши отношения уходят корнями в историю <…> Что касается наших отношений с Россией, то мы заинтересованы в усилении развития этих отношений, прежде всего с торгово-экономической точки зрения. Мы хотим обеспечить равные права хозяйствующим субъектам Беларуси и России в рамках Союзного государства. В ходе встречи, о которой Вы упомянули, речь шла о дальнейшем укреплении союзного государства, о развитии промышленной кооперации, о равных ценах на газ для углеводородов и так далее. И конечно, учитывая, что это выгодно Беларуси, укрепляет ее суверенитет и независимость, мы намерены и дальше развивать интеграционные процессы с соседней братской Россией. Более того, я должен Вам однозначно сказать, что санкционные действия, которые предпринимаются Евросоюзом и другими западными странами в отношении Беларуси, только способствуют дальнейшему развитию и укреплению интеграционных процессов на двусторонней основе и не только на двусторонней, но и на многосторонней основе на всем постсоветском пространстве.

EN: Каков ваш план по восстановлению доверия народа? У вас есть сегодня послание народу Беларуси?

В. Макей: Если бы вы внимательно следили за событиями в Беларуси, то знали бы, что этот месседж уже давно вбит в общественное мнение, внутри Беларуси идет абсолютно эксклюзивный открытый диалог, направленный на совершенствование конституционного процесса и внесение изменений в конституцию. Принять участие в этом заявлении может каждый желающий. К 1 августа будут подготовлены предложения по внесению изменений в конституцию. Затем они будут представлены для широкого общественного обсуждения. Поэтому тот, кто хочет принять участие в этом диалоге — участвует. <…> Только через такой диалог мы сможем добиться успеха и иметь настоящую демократию в Республике Беларусь, демократию, которая не навязывается палками. Но демократия, которая зреет в сознании граждан.

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