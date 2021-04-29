Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились фото в честь 10-летия брака

Кейт Миддлтон и принц Уильям – образцовая пара, которая вместе уже 10 лет. В честь годовщины свадьбы пары королевский дворец сделал два новых фото.

Снимки, опубликованные в блоге королевской семьи, получились романтичными и трогательными.

Автором фото выступил британский фотограф Крис Флойд. Он известен работой со многими известными глянцевыми изданиями, включая Vogue, Vanity Fair и Harper’s Bazaar. Флойд также снимал рекламные кампании для многих крупных компаний. По его словам, он только недавно впервые посетил Кембридж и сразу удостоился чести сфотографировать супругов.

Свою годовщину герцоги Кембриджские отметят скромно. В королевской семье продолжается траур по скончавшемуся в этом году принцу Филиппу.

Поделиться ссылкой: