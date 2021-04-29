Европа пока не признает вакцины которыми прививают от COVID-19 в Беларуси. Сейчас у нас используют российскую «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), китайскую Vero Cell, а также уже вакцинируют «Спутником V», выпущенным на отечественных «Белмедпрепаратах».

Евросоюз этим летом планирует открыть границы для туристов, привитых от COVID-19 вакцинами, одобренными европейским регулятором. «Спутника V» в их числе пока нет. Однако Всемирная организация здравоохранения вместе с Европейском агентством по лекарственным средствам изучает эту вакцину, сообщает TUT.BY.

Куда пускают привитых «Спутником V»?

Все страны Евросоюза будут принимать туристов, которые вакцинированы от коронавируса препаратами, прошедшими сертификацию Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью газете The New York Times.

Пока EMA одобрило для вакцинации от коронавируса четыре вакцины: американо-германского консорциума Pfizer и BioNTech, американской компании Moderna, британско-шведской AstraZeneca и американской компании Johnson & Johnson. Российская вакцина «Спутник V» находится в процессе изучения европейским регулятором.

Однако есть страны, которые пускают привитых «Спутником V», причем среди них и популярные у белорусов в плане отдыха направления.

Например, при въезде в Грецию нужен отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов. Но если человек привился, то нужно показать справку о полном курсе вакцинации, которую вы прошли минимум за 14 дней до въезда. Среди вакцин, с которыми пускает Греция, есть и «Спутник V». Также в этом списке вакцины Pfizer и BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Novavax, Johnson + Johnson / Janssen, Sinovac Biotech, Cansino Biologics, Sinopharm. Однако в списке стран, граждан которых впускают на этих условиях, Беларуси нет. А вот граждане России могут въезжать, но предоставив и отрицательный результат ПЦР-теста, и справку о вакцинации.

C 10 мая привитых «Спутник V», в том числе и белорусов, будут пускать на Кипр. Перед поездкой нужно загрузить копию сертификата о полном курсе вакцинации на английском языке на сайте Cyprus Flight Pass.

Для тех, кто прошел полный курс вакцинации, открыта Грузия. Причем какой вакциной — неважно. До поездки всем въезжающим в Грузию нужно пройти регистрацию на специальном сайте.

Это не все страны, куда могут поехать привитые российской вакциной, и предполагается, что список таких стран постепенно будет расширяться.

Можно ли белорусу сделать прививку в ЕС?

Если вы гражданин Беларуси и не имеете никакого отношения к странам ЕС — не живете, не учитесь и не работаете там, то просто поехать и привиться одобренной там вакциной у вас не получится.

В странах ЕС сейчас, как и в других странах мира, есть очередность вакцинации. То есть существуют группы приоритета, представителей которых прививают в первую очередь — это люди, которые больше других подвержены риску заражения COVID-19 и тяжелым осложнениям заболевания. Остальных прививают в порядке очереди и по записи. Многим гражданам ЕС придется ждать своей прививки как минимум до осени 2021 года.

Однако сами граждане ЕС уже начали ездить в «прививочные туры» в Россию. О такой поездке недавно написало издание Deutsche Welle. Там указано, что, несмотря на то, что в настоящее время поездки иностранцев в Россию для вакцинации от коронавируса формально исключаются, фактически препятствий на этом пути нет. Первая публичная вакцинация иностранцев прошла в отеле в центре Москвы. За такой тур немцы заплатили 1999 евро.

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