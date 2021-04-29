Короткометражная картина «Озеро радости» — фестивальный хит белорусского режиссера Алексея Полуяна. Фильм снят по роману Виктора Мартиновича, а эмоциональный саундтрек фильма — музыка белорусского коллектива Vuraj.

Фильм «Озеро радости» впервые был представлен на главном кинофестивале короткометражных лент в мире в Клермон-Ферране, он победил на американском LA Film Festival, итальянском Trieste Film Festival и других мировых смотрах. Картина попала в лонг-лист короткометражного «Оскара» этого года, стала кандидатом на премию Европейской киноакадемии. Актриса Анастасия Пляц, сыгравшая главную роль, получила приз Best Actress на фестивале FICBUEU в Испании.

Режиссер ленты Алексей Полуян начал работу над сценарием «Озера радости» в 2016 году. В основу картины лег одноименный роман известного белорусского писателя Виктора Мартиновича. Сюжет строится вокруг девятилетней девочки по имени Яся, которая переживает смерть мамы. Главную роль в картине сыграла Анастасия Пляц — воспитанница школы-интерната в Могилеве.

Но из книги взята лишь часть о детстве главной героини Яси. Режиссер изначально предупредил Виктора Мартиновича, что будет менять написанное и выстраивать свою идею. По этому, помимо свободной адаптации некоторых эпизодов из романа, в основе фильма — история отца режиссера, который так же, как и героиня Яся, воспитывался в интернате.

«Озеро радости» — фильм, снятый в копродуции Беларуси, Германии и Испании. Техническая часть команды была мегаинтернациональной. Кроме белорусских специалистов, 5 членов коллектива приехали из Германии, снимал всё иранский оператор Бехруз Кара-заде, ассистенты были из Грузии и Украины. И это без учета этапа постпродукции.

Теперь фильм можно посмотреть онлайн. В свободном доступе на видеосервисе VOKA. Посмотреть его можно в оригинальной озвучке на белорусском языке. Картина также доступна в разрешении 4К, но уже по подписке.

Поделиться ссылкой: