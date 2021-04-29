Чтобы записать признание силовики избили 19-летнего студента

Артему Боярскому, 19-летнему студенту химфака БГУ, предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 361-1 УК («Создание экстремистского формирования»). Чтобы получить видео для телеграм-канала Григория Азаренка, где студент признается в администрировании паблика, Артема избили. Об этом сообщает утративший регистрацию правозащитный центр “Весна”.

В первый раз Артема задержали 16 ноября 2020 года после Марша пожилых людей. Но задерживали его не в месте проведения марша, а когда он уже возвращался в общежитие: на выходе из метро его ждал бус с людьми в черном. Молодого человека затащили в машину и избили.

24 марта, в дни многочисленных превентивных задержаний перед Днем Воли, за Артемом пришли снова: на этот раз в 06:30 утра в общежитие. Парней в комнате положили на пол, но забрали только Артема. Якобы, на 11-м этаже заметили флаг.

25 марта в телеграм-канале Азаренка появилось видео, в котором Артем признается в администрировании паблика. Чтобы заставить его сказать это на видео, Артема били дубинками по спине и ягодицам. Это во время допроса 19 апреля Артем сообщил адвокату.

Артем должен был выйти на свободу 18 апреля. Но 16 апреля родителям позвонила следователь и сказала, что Артем задержан как подозреваемый по ч. 1 ст. 361-1 УК. Его перевели в СИЗО на улице Володарского в Минске, а 26 апреля предъявили обвинение по этой же статье.

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