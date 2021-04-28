Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш анонсировал отсутствие зрителей на матчах чемпионата мира по хоккею в Риге.

Об этом сообщает Skaties.lv.

По словам политика, на данный момент он не видит возможности провести турнир с болельщиками. Он также заявил о необходимости считаться с этой данностью и назвал ошибкой присутствие зрителей на трибунах в условиях пандемии коронавируса.

Изначально чемпионат мира по хоккею 2021 года должен был пройти в Риге и Минске, однако в феврале Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Беларусь права проведения турнира.

Чемпионат мира-2021 пройдет с 21 мая по 6 июня.

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