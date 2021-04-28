Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 21 апреля установлены новые размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам в ценах марта. Новый БПМ утвержден на период с 1 мая по 31 июля. Об этом сообщается на Национальном правовом интернет-портале.
БПМ в среднем на душу населения составит 273,27 рубля (с 1 февраля по 30 апреля был 262,87 рубля).
По основным социально-демографическим группам утверждены размеры БПМ:
- трудоспособное население – 303,53 рубля (ранее – 290,71); –
- пенсионеры – 207,06 рубля (ранее – 199,17);
- студенты – 263,15 рубля (ранее – 252,94);
- дети в возрасте до трех лет – 174,51 рубля (ранее – 168,46);
- дети в возрасте от трех до шести лет – 241,29 рубля (ранее – 232,93);
- дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – 294,36 рубля (ранее – 283,65).
Что изменится вместе с БПМ?
Пропорционально росту БПМ изменятся и размеры:
- минимальных трудовых пенсий; социальных пенсий;
- доплат пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите;
- надбавок к пенсиям и повышений пенсий отдельным категориям пенсионеров;
пособий по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста;
- государственных пособий семьям, воспитывающим детей.
Документ вступает в силу после его официального опубликования.
Вырастут минимальные потребительские бюджеты
Минтруда и соцзащиты также установило минимальные потребительские бюджеты для разных социально-демографических групп в среднем на душу населения и на одного члена семьи разного состава в средних ценах марта. Они установлены в расчете на месяц на период с 1 мая по 31 июля.
Их размер составляет:
- трудоспособное население – 562,28 рубля (ранее – 541,26);
- пенсионеры – 437,20 рубля (ранее – 422,62);
- дети в возрасте до трех лет – 371,52 рубля (ранее – 358,80);
- дети в возрасте от трех до шести лет – 476,88 рубля (ранее – 454,53);
- дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – 482,43 рубля (ранее – 465,65);
- семья из четырех человек – 444,22 рубля (ранее – 427,77);
- молодая семья из трех человек – 478,38 рубля (ранее – 458,73).
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