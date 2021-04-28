О том, что завершено расследование уголовного дела в отношении Сергея Тихановского, Николая Статкевича и иных лиц, сообщается на сайте Следственного комитета. Сейчас дело передано прокурору для направления в суд.

Обвиняемыми по уголовному делу проходят шесть человек: С.Тихановский, Н.Статкевич, А.Саков, Д.Попов, И.Лосик и В.Цыганович.

Тихановскому, Сакову и Попову инкриминированы следующие составы преступлений:

организация массовых беспорядков на территории Республики Беларусь в 2020 году (ч.1 ст.293 Уголовного кодекса Беларуси);

распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов (ч.3 ст.130 Уголовного кодекса Беларуси);

угрозы в адрес Председателя Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов (ч.2 ст.191 Уголовного кодекса Беларуси);

организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с применением насилия в отношении представителей власти (ч.1 ст.342 Уголовного кодекса Беларуси).

Н.Статкевичу предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков (ч.1 ст.293 Уголовного кодекса Беларуси).

Действия обвиняемых Лосика и Цыгановича квалифицированы следующим образом:

разжигание социальной вражды и розни в отношении представителей власти и правоохранительных органов, совершенные группой лиц (ч.3 ст.130 Уголовного кодекса Беларуси);

организация массовых беспорядков, сопровождавшихся погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти (ч.1 ст.293 Уголовного кодекса Беларуси).

Как информирует Следственный комитет, расследование в отношении скрывшихся обвиняемых и иных лиц продолжается.

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