В Telegram в мае появится функция групповых видеозвонков. Об этом написал его основатель Павел Дуров в своем канале в мессенджере в среду, 28 апреля.

По его словам, новинка будет включать в себя совместное использование экрана, шифрование, шумоподавление, поддержку настольных компьютеров и планшетов — «всё, что можно ожидать от современного инструмента видео-конференц-связи, но с пользовательским интерфейсом уровня Telegram, его скоростью работы и шифрованием».

Он также отметил максимальное удобство в использовании с разных устройств новых веб-версий Telegram – WebK и WebZ. Эти версии заработали 14 апреля. Они поддерживают большинство функций, которые могут понадобиться для повседневного использования Telegram. Однако в них пока нет поддержки секретных и голосовых чатов, аудио- и видеозвонков, редактора медиафайлов и мультиаккаунта.

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