Решение «белорусского вопроса» зависит от того, о чем договорятся на очном саммите Путин и Байден?

Как сообщило агентство Reuters, после ужесточения санкций США в отношении Беларуси российские компании-экспортеры нефти в ближайшее время могут приостановить поставки на завод «Нафтан». По мнению директора Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсения Сивицкого, которое он озвучил в интервью «Салiдарнасцi», подобный сценарий развития событий весьма реален:

– Такое вполне возможно, особенно если «разморозка» американских санкций против предприятий нефтехимической промышленности Беларуси будет предполагать не только первичное, но и вторичное применение. То есть под санкциями в этом случае будут находиться не только 9 белорусских нефтехимических предприятий, он они могут быть распространены на любые юридические лица из третьих стран, которые будут иметь деловые отношения с компаниями из санкционного списка. Таким образом, американские санкции фактически превращаются в экстерриториальные, глобальные.

Пока что министерство финансов и Госдепартамент США не делали никаких официальных заявлений по поводу, будут ли санкции иметь характер первичного применения или подразумевают также вторичное. Но с 2015-го в целом изменился регламент применения санкций – как правило, все ограничения, которые принимались в последние годы, включали и первичное, и вторичное применение, что хорошо было видно по санкциям в отношении РФ.

– Если российские поставщики перестанут продавать нефть «Нафтану», что это означает для Беларуси?

– Все больше и больше партнеров будут стремиться избегать каких-либо деловых отношений с Беларусью, опасаясь попасть под американские санкции.

Если все будет развиваться по наихудшему сценарию, это означает для белорусской нефтепереработки достаточно серьезный кризис, который мы уже ощущали в предыдущие периоды «торговых войн» с Россией, и, естественно, негативно скажется на социально-экономическом положении внутри страны.

Я думаю, что российская сторона также заинтересована использовать данную ситуацию для того, чтобы оказать дополнительное давление на Александра Лукашенко, принудить его к реализации сочинских договоренностей (транзит власти, конституционная реформа), от которых он раньше успешно отбивался, а Кремль не мог найти необходимого инструментария для принуждения.

Сейчас, по сути, американские санкции дадут формальный повод для России усилить давление, апеллируя при этом к якобы объективным внешним факторам.

На мой взгляд, ситуация будет находиться в подвешенном состоянии ровно до момента, пока президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден не проведут очный саммит, который может состояться во второй половине июня этого года. Белорусский вопрос будет важным пунктом переговоров.

Не стоит забывать, что США, если говорить о вторичном применении санкций, делает исключения для отдельных стран и не наказывает некоторые государства за сотрудничество с государствами или компаниями из санкционных списков. Поэтому решение белорусского вопроса во многом будет зависеть от того, о чем договорятся Путин и Байден во время саммита.

Не исключено, если стороны придут к компромиссу, то США не будут усиливать экономическое давление на Россию за сотрудничество с концерном «Белнефтехим». Если же такого консенсуса не найдут, то Вашингтон воспользуется случаем, чтобы расширить санкции и увеличить бремя для России из-за поддержки белорусских властей.

Самое главное, что показывает эта ситуация – насколько Беларусь становится все более токсичным, нежелательным партнером даже для своих условных союзников, включая Россию.

Москва в последнее время предпринимает огромные усилия, чтобы не попасть под новые ограничения, которые серьезно ограничивают возможность России по ведению бизнеса, экономической активности на международной арене. Поэтому, если угроза вторичного применения санкций по «белорусскому пакету» будет существенной, то российские компании просто откажутся от сотрудничества с белорусской стороной.

Насколько мне известно, американская сторона уже прорабатывает вопрос расширения и ужесточения санкций в отношении Беларуси. И следующим в списке может оказаться «Беларуськалий».

Как американские, так и российские производители калийных удобрений заинтересованы в том, чтобы вытеснить Беларусь с международного рынка, так как они считают, что наша страна ведет неконкурентную политику и демпингует – в качестве подтверждения тому могут рассматриваться контракты «Беларуськалия» с Китаем и Индией.

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