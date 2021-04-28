Правозащитная организация Freedom House признала Беларусь укрепившимся авторитарным режимом

Правозащитная организация Freedom House предупредила об «антидемократическом повороте» в Европе и Евразии, сообщает служба новостей «Голоса Америки». Организация отмечает, что избранные лидеры во многих странах подрывают демократические институты.

В ежегодном докладе организации «Страны переходного периода» за 2021 год, посвященном состоянию демократии, отмечается, что ситуация в большинстве стран, которые отслеживает Freedom House, «в настоящее время хуже, чем десять лет назад».

Так, например, Россия и Беларусь отнесены к категории «укрепившихся авторитарных режимов», где за последний год усилились репрессии.

«Жестокое подавление протестов в поддержку демократии в Беларуси, попытка Кремля убить антикоррупционного активиста и оппозиционного лидера Алексея Навального и недавняя демонстрация силы у границы с Украиной российскими военными показывают, на что готовы пойти эти режимы, чтобы остаться у власти», – заявляет Freedom House.

Демократический рейтинг Армении за последний год снизился.

«Армянская демократия впервые утратила позиции со времен Бархатной революции 2018 года», – говорится в докладе.

Рейтинг Грузии вернулся на позиции 2011 года – «последнего года перед тем, как нынешняя правящая партия сменила непопулярное и более репрессивное правительство», отмечается в документе.

В докладе говорится, что Кыргызстан совершил «резкий разворот к правлению сильной руки» при президенте Садыре Жапарове, после того как добился успехов на пути к демократическому правлению. В результате его рейтинг оказался «немного ниже, чем в 2010 году, когда там произошла последняя революция».

«В Украине усилия правительства по проведению реформ в 2020 году продолжали встречать сильное сопротивление со стороны влиятельных кругов», – говорится в докладе.

Freedom House пришла к выводу, что «общая крепость демократии» в Европе и Евразии снижается 17 лет подряд.

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