Минск передал Москве 26 завизированных интеграционных дорожных карт, в работе остаются два проекта документов, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на встрече в Казани с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в среду, сообщает “Интерфакс”.

“Продолжаем работу над пакетом интеграционных документов. 23 апреля мы передали российской стороне завизированные белорусской стороной проекты 26 союзных программ. Это большой объем работы, который проделали отраслевые ведомства.

В работе остаются две союзные программы. По нашим поручениям, заместители руководители правительств продолжают конструктивные переговоры по этой тематике. Уверен, что все необходимые развязки будут найдены в интересах обеих сторон”, – сказал Головченко.

“В июне состоится форум регионов, традиционное мероприятие, важное для укрепления межрегионального сотрудничества. После форума регионов мы планируем выйти на заседание союзного Совета министров в преддверии заседания Высшего Госсовета, которое намечено на осень текущего года”, – отметил белорусский премьер.

По его словам, в двустороннем сотрудничестве появляются новые проекты.

“Новая точка сотрудничества – активизация контактов в области разработки и создания таких чувствительных элементов, как электронной компонентной базы. Состоялся уже обмен визитами специалистов соответствующих. Мы очень надеемся на полноценное вовлечение крупного белорусского производителя микросхем и полупроводниковых компонентов “Интеграл”, а также других производителей оборудования для производства микросхем в научно-техническую и производственную кооперацию с российскими партнерами как в гражданской, так и в иных сферах”, – подытожил премьер-министр Беларуси.

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