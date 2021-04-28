Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина не планирует оставаться на своем посту после окончания срока полномочий действующего состава Центризбиркома, об этом она заявила госсми.

Контракт у неё до 20 декабря этого года, а после его окончания Ермошина собирается уйти на пенсию, передаёт “Белсат”. Тогда же должна быть утверждена новая комиссия: «Я думаю, что она будет назначена до назначения местных выборов. Я не планирую оставаться на своем посту».

«Но есть моменты, когда, возможно, меня попросят на какой-то переходный период, может, на период проведения референдума временно поработать. И, естественно, я не смогу сказать «нет», – добавила Лидия Ермошина.

Также глава ЦИК сообщила, что проведение референдума по внесению изменений в Конституцию Беларуси планируется на зиму 2022 года. По ее словам, указ по поводу референдума может быть подписан за месяц до его проведения, по поводу местных выборов – за три месяца.

Лидия Ермошина занимает пост председателя Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов с 1996 года. О своем уходе в отставку Ермошина говорит с 2016 года.

Поделиться ссылкой: