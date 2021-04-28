О том, что Россия в ближайшее время опубликует свой список недружественных стран, рассказал в интервью РИА «Новости» глава МИД Сергей Лавров.

— Список недружественных государств. Есть уверенность, кто точно туда войдет?

— Сейчас этим занимается правительство по поручению президента. Мы участвуем в этой работе, в ней участвуют также другие соответствующие ведомства. <…> Но я думаю, что этот список будет, конечно, периодически пополняться. Но это не “мертвая” бумага, она будет, естественно, пересматриваться по мере того, как будут развиваться наши отношения с соответствующим государством в будущем.

— Когда этот список можно будет прочитать?

— Я думаю, скоро. У правительства есть конкретные поручения, понятны критерии, которыми мы руководствуемся в этой работе. Так что, думаю, ждать осталось недолго.

Также Сергей Лавров добавил, что согласно указу президента, страны из этого списка не смогут нанимать в свои диппредставительства российских граждан. Такой указ о применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств Владимир Путин подписал на прошлой неделе. Список стран он поручил составить правительству.

Эта мера стала ответом на санкции, которые США ввели против России. Указ был подписан на фоне дипломатического скандала, который разгорелся после того, как Чехия обвинила Москву в причастности к взрыву в Врбетице в 2014 году. Как уже писала “Народная Воля”, Из Праги были высланы 18 российских дипломатов. В ответ Россия выслала 20 сотрудников чешского посольства. Тогда Чехия заявила, что Прага сократит штат российского посольства до численности чешского в Москве.

В знак солидарности с Чехией российских дипломатов выслали Словакия, страны Балтии: Латвия, Литва, Эстония.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже сообщала, что в список недружественных стран внесут США. По информации «Известий» в перечне также могут оказаться Великобритания, Польша, Чехия, Канада и страны Балтии .

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