Австрия готова быть посредником в переговорах между оппозицией и властями Беларуси, но не уверена, что сейчас такое посредничество будет востребовано. Об этом заявил глава МИД страны Александр Шалленберг, сообщает interfax.by.

По его словам, Австрия готова говорить со всеми сторонами, но диалог предполагает, что “обе стороны готовы говорить”.

“В настоящее время нет ощущения, что Лукашенко готов”, – сказал Шалленберг журналистам в Вене в среду после встречи со Светланой Тихановской.

По его словам, подобные переговоры в идеале должны идти через ОБСЕ.

Светлана Тихановская находится с рабочим визитом в Австрии. 27 апреля она встретилась с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. Сегодня Тихановскую принял министр иностранных дел Австрии.

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