Еще в 2013 году в стране насчитывалось 43 льнозавода. Сейчас осталось 10. Почему государство массово пускает «под нож» предприятия вопреки официальным экономическим представлениям?

Судебное производство по последнему обанкротившемуся льнозаводу открыто чуть более недели назад. Миорский завод, находящийся в собственности райисполкома, оставил ни с чем 92 кредиторов, долги предприятия превышают стоимость всего его имущества.

Однако это не единственный льнозавод, на котором в недавнее время государством был поставлен крест. Так, в бизнес-плане развития льняной отрасли от 2013 года числились 43 льнозавода. Сегодня на сайте Минсельхозпрода перечислены всего 13 льноперерабатывающих предприятий. Но трех из этого списка уже не существует – они значатся в перечне kartoteka.by как ликвидированные. Это Городокский, Кохановский, Миорский заводы. Значит, в живых осталось лишь 10 льнозаводов.

Немножко увлеклись…

Оказывается, ликвидация большинства льнозаводов была в планах у властей. В 2011 году было решено из 43-х оставить 30 заводов и половину из них модернизировать. Планировалось, что новые бельгийские линии смогут перерабатывать в разы больше сырья, а значит, большое количество льнозаводов не потребуется.

Модернизация десяти льнозаводов с установкой импортного оборудования началась еще в 2012 году. Но как теперь становится понятно, деньги были потрачены впустую. Некоторых из модернизированных предприятий уже не существует, а которые еще живут – фактически находятся между жизнью и смертью.

В качестве примера можно привести ликвидированный Кормянский завод. В его модернизацию было вложено около 10 млн долларов. Новая линия была введена почти в срок. Но импортная машина отказывалась работать с влажным сырьем, а предварительно высушивать лен у предприятия не получалось. В итоге уже в 2013 году завод стал глубоко убыточным и начал все больше и больше пожирать бюджетные средства. Ликвидирован завод был лишь в 2020 году.

Как работают последние из могикан?

Новая волна ликвидаций льнозаводов, возможно, связана с посещением Лукашенко Гродненской области в 2019 году. Он тогда отметил, что лен здесь высевают на семи тысячах гектарах, а перерабатывают два льнозавода. При этом Витебской области заводов гораздо больше, но посевных площадей меньше.

«Зачем восемь заводов на 13 тысяч гектаров?» – спросил Лукашенко, озвучив неожиданную для его экономических представлений мысль. И, как написала его пресс-служба, «поручил разобраться, а при необходимости сократить их число», имеется ввиду заводов, а не чиновников.

Вероятно, экономические власти, получив добро с самого «верха», решили сохранить лишь те, которые еще могли генерировать какую-то прибыль, пусть даже самую малую. Проверить это предположение нам поможет отчетность предприятий – как раз недавно были опубликованы результаты деятельности по итогам 2020 года.

Лучший показатель по чистой прибыли – у Пружанского льнозавода: 2 млн рублей (около 785 тыс. долларов).

Два из выложивших отчетность льнозаводов сработали в 2020 году с убытками: Лиозенский и Ореховский. А у Крупского завода чистая прибыль составила лишь 10 тысяч рублей.

Практически все льнозаводы в 2020 году сработали хуже, чем в 19-м. Так что, возможно, расстрельный список перерабатывающих лен предприятий будет пополняться.

Известный экономист Ярослав Романчук назвал ситуацию с белорусскими льнозаводами и, в частности, с Миорским льнозаводом, зеркалом всей белорусской экономики. Когда 5, 10, 15, 25 лет тянут убыточные предприятия, тратят на них огромные средства, а потом все равно ликвидируют. Смысла в этом нет никакого, но именно такая модель белорусской экономики продолжает эксплуатироваться властями до сих пор. Более того, она подается электорату как единственно правильная, якобы социальная, хотя носит ярко выраженный антисоциальный и антинаучный характер.

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